Петр Чернышев отправился в Белоруссию. Об этом стало известно благодаря фигуристке Татьяне Навке.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-11-2019-muzh-smertelno-bolnoj-zavorotnyuk-uexal-iz-rossii-s-drugoj-zhenshhinoj.html" target="_blank">Муж смертельно больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной</a> - Петр Чернышев отправился в Белоруссию. Об этом стало известно благодаря фигуристке Татьяне Навке.
[url=https://33live.ru/novosti/29-11-2019-muzh-smertelno-bolnoj-zavorotnyuk-uexal-iz-rossii-s-drugoj-zhenshhinoj.html]Муж смертельно больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной[/url] - Петр Чернышев отправился в Белоруссию. Об этом стало известно благодаря фигуристке Татьяне Навке.