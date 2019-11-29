Петр Чернышев отправился в Белоруссию. Об этом стало известно благодаря фигуристке Татьяне Навке.

Петр Чернышев отправился в Белоруссию. Об этом стало известно благодаря фигуристке Татьяне Навке.Прославленный фигурист Петр Чернышев уехал из России в Белоруссию. Однако эта поездка не связана с его супругой Анастасией Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с раком головного мозга: это не поиск другой клиники или реабилитационного центра, не консультация с иностранными медиками. Да и совсем другая женщина оказалась рядом с фигуристом.Спортсмен отправился в Минск, чтобы представить новый ледовый спектакль "Руслан и Людмила", где задействован в главной роли. Его партнершей стала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Собственно, благодаря ей и стало известно об отъезде Петра Чернышева."Минск встречай!!! ✨✨✨ Уже завтра 🎉🎉🎉 наша первая волшебная сказка на льду "Руслан и Людмила" будет радовать зрителей Минск Арены в 11.00 и 15.00ч!!! Мне особенно приятно привезти своё первое ледовое шоу именно к вам, т.к. часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной... И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени! 💕 Так что с нетерпением жду завтра и оооочень надеюсь, что вы тоже! 😉😁🙏 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила накануне, 28 ноября, Татьяна Навка у себя на страничке в "Инстаграм".29 Ноя 2019 в 12:53 PSTВ новом ледовом шоу заявлены сплошь звезды фигурного катания. Помимо самих Петра Чернышева и , в спектакле приняли участие Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Александр Смирнов, Юко Кавагути, Ондржей Готарек, Максим Ковтун, Виктор Петренко. В комментариях поклонники обрадовались объявлению фигуристки. Однако там же Татьяна указала, что уже сегодня, 29 ноября, выступит на Красной площади. Вероятно, что и не задержится в Минске.