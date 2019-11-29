Первой по дорожному полотну проехала колонна машин спецтехники.

Первой по дорожному полотну проехала колонна машин спецтехники.В присутствии представителей областной администрации, дорожников и местных жителей была разрезана красная ленточка.Жители уже делают селфи на фоне живописной дорожной петли.Напомним,проект стал реальностью после 15 лет, которые прошли после того как он был утвержден. До 2015 года строительные работы не велись - не было финансирования. Потом был заключен долгосрочный контракт с ДСУ-3, стоимостью 2,5 миллиарда рублей.Фото