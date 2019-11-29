Братья-иллюзионисты Сафроновы стали героями сегодняшнего
выпуска шоу Судьба человека на телеканале Россия 1. Артисты рассказали, как встречались с одной и
той же девушкой одновременно.
Братья-иллюзионисты Сафроновы стали героями сегодняшнего
выпуска шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Артисты рассказали, как встречались с одной и
той же девушкой одновременно.
В студии телеведущего Бориса Корчевникова Андрей и Сергей Сафроновы
вспомнили об ошибках молодости. Как оказалось, во времена учебы в цирковом
училище они чуть не поссорились из-за прекрасной особы.
"Одна девушка флиртовала и со мной, и с Сергеем. Она, как
потом выяснилось, пудрила нам голову", – поделился Андрей в эфире сегодняшнего
выпуска шоу "Судьба человека".
Тем временем Сергей сделал важное дополнение, которое многое
говорит об отношениях братьев в тот момент. "Я пригласил девушку на свидание.
Взял с собой брата. Погуляли мы втроем по Красной площади. Начало смеркаться. И
я попросил Андрея поехать со мной. Он отказался и сел в метро. Я проводил один
девушку до дома. Приехал домой, а его нет дома", – сказал он.
Как оказалось, Андрей за спиной у брата договорился
встретиться с красавицей. Родственника он попросту обдурил.
"Когда он вернулся домой, то прятал от меня свои блестящие
радостные глаза. Я понял, что у него что-то с ней случилось", – сказал Сергей в
эфире шоу
Сергей Сафронов
поспешил оправдаться. Артист отметил, что о предательстве родного человека и не
думал.
"Я бы так не поступил. Предать брата последнее. Я просто
считал, что она флиртует со мной. Девочка оказалась ветреной. Когда мы поняли,
что нам делить нечего, то мы с ней расстались", – сказал иллюзионист ведущему
программы