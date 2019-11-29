Братья-иллюзионисты Сафроновы стали героями сегодняшнего выпуска шоу Судьба человека на телеканале Россия 1. Артисты рассказали, как встречались с одной и той же девушкой одновременно.

Братья-иллюзионисты Сафроновы стали героями сегодняшнеговыпуска шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Артисты рассказали, как встречались с одной итой же девушкой одновременно.В студии телеведущего Бориса Корчевникова Андрей и Сергей Сафроновывспомнили об ошибках молодости. Как оказалось, во времена учебы в цирковомучилище они чуть не поссорились из-за прекрасной особы."Одна девушка флиртовала и со мной, и с Сергеем. Она, какпотом выяснилось, пудрила нам голову", – поделился Андрей в эфире сегодняшнеговыпуска шоу "Судьба человека".Тем временем Сергей сделал важное дополнение, которое многоеговорит об отношениях братьев в тот момент. "Я пригласил девушку на свидание.Взял с собой брата. Погуляли мы втроем по Красной площади. Начало смеркаться. Ия попросил Андрея поехать со мной. Он отказался и сел в метро. Я проводил одиндевушку до дома. Приехал домой, а его нет дома", – сказал он.Как оказалось, Андрей за спиной у брата договорилсявстретиться с красавицей. Родственника он попросту обдурил."Когда он вернулся домой, то прятал от меня свои блестящиерадостные глаза. Я понял, что у него что-то с ней случилось", – сказал Сергей вэфире шоуСергей Сафроновпоспешил оправдаться. Артист отметил, что о предательстве родного человека и недумал."Я бы так не поступил. Предать брата последнее. Я простосчитал, что она флиртует со мной. Девочка оказалась ветреной. Когда мы поняли,что нам делить нечего, то мы с ней расстались", – сказал иллюзионист ведущемупрограммы