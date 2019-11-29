Об отношениях Нино Нинидзе и Максима Виторгана в последнее время ходит много слухов. Влюбленные перестали скрывать свои отношения, но похоже, в них начался новый виток.

Об отношениях Нино Нинидзе и Максима Виторгана в последнее время ходит много слухов. Влюбленные перестали скрывать свои отношения, но похоже, в них начался новый виток.Виторган решил начать свое утро четверга с шуточных постов. Так знаменитость выдал небольшой шуточный текст, от души развеселивший его поклонников. Впрочем, фото тоже заставляет улыбаться – на нем актер позирует под яркой вспышкой, отчего его лицо кажется немного безумным. Впечатление скрадывает строгий костюм."А когда тебе в субботу в 6 утра надо бытьна работе, можно, чтобы пятница в четверг была, тем более, если пятница -это воскресение, как будто, а воскресение– в понедельник? Ипонедельник в понедельник. В общем, я пока писал поспал. Так что,можно. И пусть будет 6 дня . Потому что, в 7 мне надо быть дома. Но впятницу. UPD. Кстати, если вы не поняли о чем речь, нерасстраивайтесь. Но и радоваться особенно нечему. Мы все умрем. И где жетогда, все-таки, священный грааль?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написал Виторган на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Разумеется, поклонники не смогли пройти мимо забавной публикации. Многие оставили юмористические комментарии, однако, по всей видимости, Нинидзе не понравился пост возлюбленного. Девушка написала: "Бесишь...причем сильно уже".28 Ноя 2019 в 12:39 PSTОднако Максим не стал унывать. Вероятно, Нино просто решила пошутить, выразившись достаточно грубым тоном. Актер ответил своей ненаглядной так: "Стараюсь) все в дом!)". Конечно, подписчики тотчас же попытались принять участие в беседе двух звезд, однако ни Нинидзе, ни Виторган не стали продолжать общение в сети.