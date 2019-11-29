Вид внезапно растолстевшего Сергея Глушко, более известного
под псевдонимом Тарзан, шокировал его супругу певицу Наташу Королеву. Артистка
публично отчитала мужа.
Вид внезапно растолстевшего Сергея Глушко, более известного
под псевдонимом Тарзан, шокировал его супругу певицу Наташу Королеву. Артистка
публично отчитала мужа.
49-летний актер и эротический танцовщик Сергея Глушко
вынужден всегда быть в форме. Без привлекательного тела в профессии стриптизера
делать нечего. Чтобы не выйти в тираж, Тарзан постоянно делает упражнения.
Супруг Наташи Королевой качает железо даже в поездках по стране, коих у него
очень много.
Результатами тренировок Глушко хвастается в соцсетях, выставляя полуобнаженные фото, пишет . Видимо, появление в чем мать родила отлично
мотивирует его на работу в спортивном зале.
Между тем в "Инстаграм" мужа Наташи Королевой появился
снимок, к которому подписчики были не готовы. На опубликованном фото
запечатлено массивное тело толстяка в одних трусах. К туловищу с помощью
фоторедактора приделана "голова"
Вид раскабаневшего с помощью ретуши Тарзана ужаснул Наташу Королеву. Артистка в шутку
отчитала танцора.
"Алле! Ты шо та на гастролях расслабился, соберись!" —
написала вокалистка мужу.
28 Ноя 2019 в 6:50 PST
"Пап, че то ты на гастролях расслабился немного", – упрекнул артиста сын Архип. "Карбонары поел", – пошутил в ответ Тарзан.
Отметим, что сама Наташа Королева спортом заниматься не
любит. Были периоды, когда она усиленно занималась под чутким руководством
мужа, чтобы привести себя в форму к какому-то событию, но ходить в фитнес-клуб на постоянной основе артистка не
хочет.
"Я не могу позволить себе потратить на это железо кучу
своей энергии, которую я могу потратить в другое место. А не туда. У меня это
не с отдачей. У меня забирает. Я прихожу и потом лежу полдня отдыхаю после
спортзала", – говорила супруга в недавнем интервью.