Вид внезапно растолстевшего Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, шокировал его супругу певицу Наташу Королеву. Артистка публично отчитала мужа.

Вид внезапно растолстевшего Сергея Глушко, более известногопод псевдонимом Тарзан, шокировал его супругу певицу Наташу Королеву. Артисткапублично отчитала мужа.49-летний актер и эротический танцовщик Сергея Глушковынужден всегда быть в форме. Без привлекательного тела в профессии стриптизераделать нечего. Чтобы не выйти в тираж, Тарзан постоянно делает упражнения.Супруг Наташи Королевой качает железо даже в поездках по стране, коих у негоочень много.Результатами тренировок Глушко хвастается в соцсетях, выставляя полуобнаженные фото, пишет . Видимо, появление в чем мать родила отличномотивирует его на работу в спортивном зале.Между тем в "Инстаграм" мужа Наташи Королевой появилсяснимок, к которому подписчики были не готовы. На опубликованном фотозапечатлено массивное тело толстяка в одних трусах. К туловищу с помощьюфоторедактора приделана "голова"Вид раскабаневшего с помощью ретуши Тарзана ужаснул Наташу Королеву. Артистка в шуткуотчитала танцора."Алле! Ты шо та на гастролях расслабился, соберись!" —написала вокалистка мужу.28 Ноя 2019 в 6:50 PST"Пап, че то ты на гастролях расслабился немного", – упрекнул артиста сын Архип. "Карбонары поел", – пошутил в ответ Тарзан.Отметим, что сама Наташа Королева спортом заниматься нелюбит. Были периоды, когда она усиленно занималась под чутким руководствоммужа, чтобы привести себя в форму к какому-то событию, но ходить в фитнес-клуб на постоянной основе артистка нехочет."Я не могу позволить себе потратить на это железо кучусвоей энергии, которую я могу потратить в другое место. А не туда. У меня этоне с отдачей. У меня забирает. Я прихожу и потом лежу полдня отдыхаю послеспортзала", – говорила супруга в недавнем интервью.