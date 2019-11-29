При входе в автобус мужчина толкнул женщину, идущую перед ним, и стал выражаться нецензурной бранью...
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Лианозово выявлен факт мелкого хулиганства.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о противоправных действиях в общественном транспорте. Было установлено, что при входе в автобус мужчина толкнул женщину, идущую перед ним, и стал выражаться нецензурной бранью. В результате возникшего конфликта гражданин замахнулся несколько раз в ее сторону бейсбольной битой и вышел из транспорта на остановке.
Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний гражданин без постоянного места жительства.
В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий данного гражданина, звонить по телефонам: (499) 908-98-00, (499) 908-98-03; (495) 616-06-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по СВАО
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