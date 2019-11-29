При входе в автобус мужчина толкнул женщину, идущую перед ним, и стал выражаться нецензурной бранью...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Лианозово выявлен факт мелкого хулиганства.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о противоправных действиях в общественном транспорте. Было установлено, что при входе в автобус мужчина толкнул женщину, идущую перед ним, и стал выражаться нецензурной бранью. В результате возникшего конфликта гражданин замахнулся несколько раз в ее сторону бейсбольной битой и вышел из транспорта на остановке.Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний гражданин без постоянного места жительства.В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий данного гражданина, звонить по телефонам: (499) 908-98-00, (499) 908-98-03; (495) 616-06-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29