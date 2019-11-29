Российский специалист, наставник подольской хоккейной команды Витязь Михаил Кравец вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии, который возглавляет Михаил Захаров.

Российский специалист, наставник подольской хоккейной команды "Витязь" Михаил Кравец вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии, который возглавляет Михаил Захаров.Декабрьский сбор национальной команды Белоруссии начнется 8 декабря и завершится Турниром шести наций в Будапеште. Как сообщает пресс-служба федерации хоккея страны, в тренерский штаб сборной также входит тренер вратарей Дмитрий Карпиков.Напомним, под руководством 56-летнего Кравеца "Витязь" на старте текущего сезона КХЛ выдал лучшую победную серию в своей истории, выиграв 10 матчей подряд. На сегодняшний день подольская команда занимает шестое место в Западной конференции.