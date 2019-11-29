Победитель 3-го сезона шоу Голос. Дети Данил Плужников представил клип на песню Пилигрим. В нем бесплатно снялся Дима Билан, в команде которого на Голосе и был талантливый парень. А вот другие наставники с артистом после проекта не общаются. Об этом корреспонденту Дни.ру рассказала мама артиста

Победитель 3-го сезона шоу "Голос. Дети" Данил Плужников представил клип на песню "Пилигрим". В нем бесплатно снялся Дима Билан, в команде которого на "Голосе" и был талантливый парень. А вот другие наставники с артистом после проекта не общаются. Об этом корреспонденту "Дни.ру" рассказала мама артистаДиагноз "Спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних конечностей" – сложное системное заболевание костей – Даниле Плужникову был поставлен в 10 месяцев. И вся его дальнейшая жизнь – это преодоление. Себя и обстоятельств. Он являет собой пример мужества и вдохновляет всех людей с инвалидностью не сдаваться и стремиться к своей мечте.В шесть лет мальчик начал профессионально заниматься вокалом – учился в двух музыкальных школах по классу "вокал" и по классу "синтезатор". Но когда в 14 подал заявку на вокальный проект "Голос. Дети", то, конечно, и подумать не мог, что не только пройдет, но и окажется в итоге лучшим. Когда в финале он исполнял песню Аллы Пугачевой "Нас бьют, мы летаем", зрители в зале и у экранов не могли сдержать слез.После окончания "Голоса" Плужников с красным дипломом окончил музыкальную школу в Сочи и поступил в в Государственном музыкальном училище эстрадного и джазового искусства по специальности "Эстрадное пение". О том, как складывается его учеба и жизнь вообще корреспонденту "Дни.ру" рассказала мама артиста."После "Голос" наша жизнь стала веселой, мы, конечно, ничего подобного не предполагали, – уверяет мама артиста Ирина Владимировна. – Нас стали часто звать с концертами, хотя у Данилы пока все мысли только об учебе – он уже на втором курсе. В Гнесинке ему ставят голос, который сейчас из-за взросления становится более мужественным"."Думаю, он станет хороши профессиональным музыкантом, певцов, – продолжает мама. – Я сама имею музыкальное образование, хотя после рождения Данила работаю "мамой" – посвящаю все время сыну, вожу его на учебу, на выступления".Спросил корреспондент "Дни.ру" маму Данилу Плужникова и об отношениях с бывшими наставниками "Голоса" – Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным. Оказалось, что после окончания проекта в 2016 году они практически не общались. "Наставники нам не звонят, мы не общаемся, – призналась Ирина Владимировна. – А почему они должны звонить, собственно?"