Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис рассказал Дни.ру как попал в шоу Голос на Первом канале. Артист прокомментировал слухи о взятках на музыкальном состязании.

Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулисрассказал "Дни.ру" как попал в шоу "Голос" на Первом канале. Артист прокомментировалслухи о взятках на музыкальном состязании.По словам Интарса, лично он за то, чтобы попасть вроссийский телепроект, не платил ни копейки. Более того, он не знал, что "Голос"вообще существует."Я попал совершенно случайно. Не раз я это упоминал. Но ямало знал про "Голос", к сожалению. Я знал The Voice, X-Фактор, но про "Голос",что на русском языке, Я не знал", – поделился вокалист.Друзья Бусулиса из Санкт-Петербурга, где артист частобывает, отправили за него заявку на участие в шоу. Интарс услышал о конкурсетолько в тот момент, когда его позвали на предварительные прослушивания.Интарс Бусулис, который, к слову, у себя на родинесостоявшийся артист, не имел знакомств на российском телевидении. Протекциюна "Голосе" ему никто не составлял."Блата не было. Явообще не знал никого, кроме Агутина. Ну попал я в команду Агутина, это да, нолично не знал", – добавил певец.22 Ноя 2019 в 5:49 PSTАртист не скрывает, что после участия в стал оченьпопулярен в России, появление на федеральном канале стало для него шикарнымтрамплином. До вокального состязания он выступал с сольными концертами только вЛатвии, меж тем уже через месяц после окончания телепроекта он собрал огромныйзал уже и у нас.После Первый канал пригласил Интарсапринять участие еще в одном рейтинговом телешоу – "Точь-в-точь". Далее он участвовалв четвертом сезоне проекта "Три аккорда", где, к сожалению, в список призеров не попал.