Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис
рассказал Дни.ру как попал в шоу Голос на Первом канале. Артист прокомментировал
слухи о взятках на музыкальном состязании.
Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис
рассказал "Дни.ру" как попал в шоу "Голос" на Первом канале. Артист прокомментировал
слухи о взятках на музыкальном состязании.
По словам Интарса, лично он за то, чтобы попасть в
российский телепроект, не платил ни копейки. Более того, он не знал, что "Голос"
вообще существует.
"Я попал совершенно случайно. Не раз я это упоминал. Но я
мало знал про "Голос", к сожалению. Я знал The Voice, X-Фактор, но про "Голос",
что на русском языке, Я не знал", – поделился вокалист.
Друзья Бусулиса из Санкт-Петербурга, где артист часто
бывает, отправили за него заявку на участие в шоу. Интарс услышал о конкурсе
только в тот момент, когда его позвали на предварительные прослушивания.
Интарс Бусулис, который, к слову, у себя на родине
состоявшийся артист, не имел знакомств на российском телевидении. Протекцию
на "Голосе" ему никто не составлял.
"Блата не было. Я
вообще не знал никого, кроме Агутина. Ну попал я в команду Агутина, это да, но
лично не знал", – добавил певец.
22 Ноя 2019 в 5:49 PST
Артист не скрывает, что после участия в стал очень
популярен в России, появление на федеральном канале стало для него шикарным
трамплином. До вокального состязания он выступал с сольными концертами только в
Латвии, меж тем уже через месяц после окончания телепроекта он собрал огромный
зал уже и у нас.
После Первый канал пригласил Интарса
принять участие еще в одном рейтинговом телешоу – "Точь-в-точь". Далее он участвовал
в четвертом сезоне проекта "Три аккорда", где, к сожалению, в список призеров не попал.