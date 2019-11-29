Юные первооткрыватели и начинающие краеведы. В Александровском районе продолжает работать грантовая программа фонда «Эколайн-Будущее».

Юные первооткрыватели и начинающие краеведы. В Александровском районе продолжает работать грантовая программа фонда «Эколайн-Будущее». Какие необычные проекты увидели свет благодаря финансовой поддержке?Может ли библиотека стать научно-исследовательской лабораторией? Ответ - конечно, может. Смелый эксперимент поставили сотрудники александровской детской экологической библиотеки. Осуществить задуманное им помогло участие в грантовом конкурсе фонда «Эколайн-Будущее». Экоуроки для самых маленьких теперь проводятся по всем правилам - современная аппаратура, приборы для исследований и одежда для юных учёных.Оксана Ананьева, заведующая детской экологической библиотекой г. Александров: «В перспективе у нас выход ещё в школы с ребятками младших школьных классов, и в течение года также будем продолжать работу с детскими садами города и района.»Из чего состоит земля, какой бывает вода, почему дует ветер? На эти и многие другие вопросы каждый из них уже может ответить не задумываясь. А как сохранить природу и дать вторую жизнь ненужным вещам - тема сегодняшнего урока.- А из чего он, Ксюша, сделан?- Из бутылок.- И из стаканчиков пластмассовых. Вот видите, всего лишь стаканчики пластмассовые, а получился снеговик замечательный.За полтора года работы фонда «Эколайн-Будущее» уже проведено 3 грантовых конкурса социальных инициатив. Из 22 проектов, которые были поданы для участия в конкурсе - 16 стали победителями и были успешно реализованы. Всего на поддержку инициатив было потрачено около полутора миллионов рублей. Одна из них - интерактивная доска для александровской библиотеки семейного чтения. Светлана Левакова, заведующая учреждением, признаётся - теперь от желающих посетить необычные уроки - нет отбоя.Светлана Левакова, заведующая библиотекой семейного чтения г. Александров: «Я считаю, что мы идём на правильном пути, и приобретённая на средства «Эколайн Будущее» наше интерактивное оборудование просто работает на ура. Довольны мы, работники, сотрудники, довольны все учителя, дети, которые уже побывали за эти два месяца, когда мы уже работаем в таком формате. И будем продолжать естественно, потому что план разработан и дальше.»Итоги реализации социальных проектов 3-го грантового конкурса «Эколайн-Будущее» говорят сами за себя. Новое оборудование, буквально, вдохнуло вторую жизнь. Книги больше не залеживаются на полках, а стены библиотек стали одним из самых популярных мест досуга. Кстати, не за горами очередной, уже 4-ый грантовый конкурс и у будущих участников есть все шансы стать победителями.Наталья Головешкина, Дмитрий Горкин, Максим Котов. «Вести-Владимир»