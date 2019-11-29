Многие ожидали, что Владимир Зеленский начнет большую чистку власти от деятелей прошлого режима. Спустя полгода наблюдатели начинают понимать, что президент и его команда выбросили белый флаг капитуляции: глава государства не отважится начать репрессии против даже самых одиозных личностей.

Многие ожидали, что Владимир Зеленский начнет большую чистку власти от деятелей прошлого режима. Спустя полгода наблюдатели начинают понимать, что президент и его команда выбросили белый флаг капитуляции: глава государства не отважится начать репрессии против даже самых одиозных личностей.Недавно озвученные бывшим министром юстиции Украины ЕленойЛукаш факты произвели эффект разорвавшейся бомбы. Она выяснила, что длясоздания красивого мифа в так называемую Небесную сотню были включены те, ктопогиб не от стрельбы неизвестных снайперов, а по совершенно другим причинам.Особо цинично то, что ряд совершенных тогда уголовных преступленийтолком не расследован, возмутился глава общественного движения "Донецкаяреспублика" Алексей Муратов. Публикация правдивых фактов о событиях техдней – важный шаг на пути к объективному расследованию произошедшего, цитируетэксперта портал "ПолитНавигатор".Украинским властям все труднее отмахиваться от журналистскихрасследований, уверен Муратов. Но он сомневается, что и его команда возьмутся за расследование совершенных на майдане преступлений."Слишком много остается у власти тех, чье нынешнееположение во многом обусловлено "здобутками Майдана", чей успех и достатоквыстроены на крови и круговой поруке", – пояснил глава Донецкойреспублики.По его мнению, объективное разбирательство все же будет, нокогда – неизвестно. Своего часа ждут и расследования об убийстве одесситов вДоме профсоюзов, и военные преступления вооруженных сил в Донбассе.Ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш проанализироваласписок "Небесной сотни" и обнаружила, что многие из включенных тудалюдей погибли вовсе не от пуль неизвестных злоумышленников. Оказалось, что"герои" гибли в драках, кончали жизнь самоубийством или умирали отнеправильно оказанной медицинской помощи. пока не прокомментировал обнародованные факты.