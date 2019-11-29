Многие ожидали, что Владимир Зеленский начнет большую чистку власти от деятелей прошлого режима. Спустя полгода наблюдатели начинают понимать, что президент и его команда выбросили белый флаг капитуляции: глава государства не отважится начать репрессии против даже самых одиозных личностей.
Многие ожидали, что Владимир Зеленский начнет большую чистку власти от деятелей прошлого режима. Спустя полгода наблюдатели начинают понимать, что президент и его команда выбросили белый флаг капитуляции: глава государства не отважится начать репрессии против даже самых одиозных личностей.
Недавно озвученные бывшим министром юстиции Украины Еленой
Лукаш факты произвели эффект разорвавшейся бомбы. Она выяснила, что для
создания красивого мифа в так называемую Небесную сотню были включены те, кто
погиб не от стрельбы неизвестных снайперов, а по совершенно другим причинам.
Особо цинично то, что ряд совершенных тогда уголовных преступлений
толком не расследован, возмутился глава общественного движения "Донецкая
республика" Алексей Муратов. Публикация правдивых фактов о событиях тех
дней – важный шаг на пути к объективному расследованию произошедшего, цитирует
эксперта портал "ПолитНавигатор".
Украинским властям все труднее отмахиваться от журналистских
расследований, уверен Муратов. Но он сомневается, что и его команда возьмутся за расследование совершенных на майдане преступлений.
"Слишком много остается у власти тех, чье нынешнее
положение во многом обусловлено "здобутками Майдана", чей успех и достаток
выстроены на крови и круговой поруке", – пояснил глава Донецкой
республики.
По его мнению, объективное разбирательство все же будет, но
когда – неизвестно. Своего часа ждут и расследования об убийстве одесситов в
Доме профсоюзов, и военные преступления вооруженных сил в Донбассе.
Ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш проанализировала
список "Небесной сотни" и обнаружила, что многие из включенных туда
людей погибли вовсе не от пуль неизвестных злоумышленников. Оказалось, что
"герои" гибли в драках, кончали жизнь самоубийством или умирали от
неправильно оказанной медицинской помощи. пока не прокомментировал обнародованные факты.