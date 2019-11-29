Потерпевший передал свой автомобиль «Хендай Салярис» в аренду малознакомому мужчине. Спустя некоторое время арендатор перестал выходить на связь...

Cотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коньково задержали подозреваемого в мошенничестве.В дежурную часть ОМВД России по району Коньково обратился житель столицы с заявлением о мошеннических действиях. Потерпевший рассказал, что передал свой автомобиль «Хендай Салярис» в аренду малознакомому мужчине. Спустя некоторое время арендатор перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Введенского был задержан подозреваемый – 26-летний приезжий мужчина. Установлено, что подозреваемый, подделав документы, продал автомобиль потерпевшего, а денежными средствами распорядился по своему усмотрениюСледственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время ведётся поиск автомобиля, принадлежащего потерпевшему.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56