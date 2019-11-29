Франция не принимает мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, однако этот документ может стать основой для дальнейшего обсуждения, заявил Эммануэль Макрон. Безопасность ЕС не должна основываться на каких-то двусторонних договорах, поэтому соглашения, который придут на смену ДРСМД, требуют большей координации внутри НАТО и особенно обсуждения между европейскими странами.

Франция не принимает мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, однако этот документ может стать основой для дальнейшего обсуждения, заявил Эммануэль Макрон.Безопасность ЕС не должна основываться на каких-то двусторонних договорах, поэтому соглашения, который придут на смену ДРСМД, требуют большей координации внутри НАТО и особенно обсуждения между европейскими странами, добавил глава государства в эфире телеканала "Россия 24".Помимо прочего Макрон напомнил, что мир изменился, "Железный занавес" упал и диалог с Москвой необходим. Прекращение общения с Россией точно не сделает континент безопаснее, уверен французский лидер.Напомним, после выхода США, потом и России, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение подобного вооружения. Однако Североатлантический альянс не поддержал этой идеи. Поэтому запрет пока действует в РФ, но только до тех пор, пока другое государство не начнет размещать подобное вооружение.ДРСМД был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Этот документ запрещает разработку, производство и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальность от 500 до 5500 километров. 2 августа 2019 года Соединены Штаты объявили о выходе из договора.