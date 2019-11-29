Пенсионерке пришлось спустилась по лестнице самостоятельно, затем она почувствовала себя плохо и вскоре скончалась.

Во Владимире пенсионерка скончалась при госпитализации. Случай прогремел на всю Россию, а версии произошедшего расходятся очень сильно. «АиФ – Владимир» выяснял, как всё было на самом деле, и как должно было быть.«Подъем» вниз26 ноября в федеральном издании «Подъем» появилась информация о том, что во Владимире пенсионерка скончалась из-за отказа бригады скорой помощи нести её до машины на носилках с шестого этажа. По информации издания, полученной от мужа погибшей, в тот день в доме на улице Василисина не работал лифт. Пенсионерке пришлось спускаться по лестнице самой, затем она почувствовала себя плохо и вскоре скончалась.«Это было в субботу, 23 ноября. Мы были дома, когда жене стало плохо. Я вызвал скорую, сказал, что у супруги признаки инсульта. Врачи ехали очень долго: где-то полчаса-час. У нас квартира на шестом этаже, лифт в этот день не работал. Когда медики поднялись, они сказали: мы не будем носилки таскать наверх, пойдёмте спустимся по лестнице. Я начал ругаться. Мы оба пенсионеры, пожилые люди. Они ответили: либо так, либо никак. Жене пришлось спуститься самой. На первом этаже ей стало совсем плохо. Врачи какое-то время пытались её откачать, потом развели руками и сказали, что не смогли», – цитирует федеральное издание мужа погибшей жительницы Владимира.В своём материале СМИ не указывает ни номер дома, ни имя мужа погибшей. Известно лишь, что произошло это в одном из домов на улице Василисина.Несоответствие действительностиДепартамент здравоохранения администрации Владимирской области проводит расследование по факту смерти жительницы города. В ответ на запрос «АиФ – Владимир» сообщили, что было установлено несколько несоответствий.«На сегодняшний день проводится всесторонняя служебная проверка по вопросу организации оказания медицинской помощи жительнице Владимира. В ходе служебной проверки установлено несоответствие действительности некоторых сведений, распространенных СМИ», – сообщил пресс-секретарь администрации Владимирской области по социальной политике Игорь Якушко.По данным департамента здравоохранения, женщина обратилась за медицинской помощью в ночь с 19 на 20 ноября, а не 23 ноября, как сообщалось в СМИ. Фельдшер в объяснительной записке сообщил, что отказ от транспортировки на носилках получен на законных основаниях. По информации департамента, это подтверждает личная подпись пациентки в карте вызова скорой помощи. В составе медицинской бригады на вызов прибыл один медицинский работник, а лифт в доме в это время не работал. Также сообщается, что диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения» не ставился.Говорит «скорая» помощьКак сообщили «33Live.Ru» в ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», медики организовали внутреннюю проверку в тот же день, когда стало известно о смерти пациентки. По её итогам стало ясно, что приехавший в тот день по вызову врач сделал всё возможное, чтобы помочь пациентке добраться до машины скорой.«Фельдшер выездной бригады, которая прибыла на вызов, предприняла все зависящие меры, чтобы госпитализировать пациентку на носилках, но она сама отказалась, о чём свидетельствует подпись в карте вызова. Подпись – отказ от госпитализации на носилках. Более того, эти документы переданы в Следственный комитет по их запросу. Женщина отказалась и сказала, что спустится сама при помощи близких», – рассказал заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Георгий Жуков.По его словам, согласно карте вызова прибывшей бригады, признаков острого инсульта не было обнаружено.Данные СМИ и показания медиков проверят сотрудники регионального следственного управления.«Доследственная проверка проводится. Она была организована вчера по поручению главы управления после сообщений в СМИ», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Ирина Минина.До тех пор, пока никакой новой информации из СК РФ по Владимирской области не поступало, делать какие-либо выводы, о том, кто виноват, и виноват ли кто-то вообще, рано.