Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине. Политик привлекла к своему выступлению повышенное внимание, поскольку перед его началом упала прямо на сцене.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине. Политик привлекла к своему выступлению повышенное внимание, поскольку перед его началом упала прямо на сцене.Ангела Меркель в молодости была жестким, целеустремленным и последовательным политиком, шаг за шагом выстраивающим свою безупречную карьеру. Как признают и противники, и сторонники канцлера Германии, все эти качества она сохранила и в возрасте 65 лет.Тем не менее, годы и постоянный стресс на работе берут свое. Все чаще немецкое общество с обеспокоенностью обсуждает состояние здоровья Ангелы Меркель. Каждый раз с новой силой эти обсуждения вспыхивают после тех или иных публичных инцидентов. В частности, внимание зрителей привлекли приступы дрожи, одолевающие канцлера Германии во время официальных церемоний.На Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности эта опасность не должна была грозить Ангеле Меркель. На сцене была установлена трибуна, на которую та всегда могла опереться. Она, однако, не спасла немецкого канцлера от падения во время подъема по ступенькам. Инцидент попал на видео.Сама Ангела Меркель к произошедшему отнеслась с юмором. "Я не заметила ступенек", – объяснила она. "Воспользуюсь ими, когда буду спускаться", – с улыбкой пообещала глава немецкого правительства, после чего приступила к своему докладу.Материал дополняется.