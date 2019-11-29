Украинцы грозят переправе через Керченский пролив новым оружием. Видео испытания ракеты появилось в Сети за несколько недель до запуска пассажирского железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Как показывает практика, от Киева можно ожидать чего угодно.

Украинцы грозят переправе через Керченский пролив новым оружием. Видео испытания ракеты появилось в Сети за несколько недель до запуска пассажирского железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Как показывает практика, от Киева можно ожидать чего угодно.Речь идет о противокорабельной ракете "Нептун".Видео запуска опубликовал портал Defense express. Сообщается, что ракетасовершила полет на расстояние в 250 километров и не отклонилась от курса."Уничтожитель Крымского моста" в западных СМИназывают ключевой вехой в развитии украинской ракетной техники. Бывшийсекретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчиновзаявлял, что "Нептуны" могут уничтожить переправу через Керченскийпролив за несколько минут.На новость об испытании новых ракет отреагировалипользователи Сети. Украина, видимо, специально создана для того, чтобы пакостить России, иронично отреагировал пользователь "Твиттер" с ником Кремлевский Связной."К запуску поездов по Крымскому мосту Киев объявил о завершенииразработки ракеты, которая может уничтожить переправу. Что сказать, мощный ход,подложили свинью пассажирам, Москва в панике. А если серьезно, то простосмешно", – написал пользователь "Твиттер" с ником КремлевскийСвязной.Украина, видимо, создана для того, чтобы гадить России. К запуску поездов по Крымскому мосту Киев объявил о завершении разработки ракеты, которая может уничтожить переправу. Что сказать, мощный ход, подложили свинью пассажирам, Москва в панике. А если серьезно,то просто смешно.— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)В Киеве между тем продолжают бить в барабаны войны. Бывшийзаместитель главы Генштаба ВСУ Юрий Романенко пригрозил взорвать .Украинская армия может атаковать переправу, если Россия решит создатьсухопутный коридор от Крыма к Донбассу, предупредил военный.На полуострове на истерики из-за Перекопа уже необращают внимания. Строители завершают подготовку к открытию железнодорожнойчасти переправы. Поезда пойдут через в конце декабря. Первыемаршруты свяжут Санкт-Петербург с Севастополем и Москву с Симферополем. Вдальнейшем будут открыты другие направления.