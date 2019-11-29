Украинцы грозят переправе через Керченский пролив новым оружием. Видео испытания ракеты появилось в Сети за несколько недель до запуска пассажирского железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Как показывает практика, от Киева можно ожидать чего угодно.
Украинцы грозят переправе через Керченский пролив новым оружием. Видео испытания ракеты появилось в Сети за несколько недель до запуска пассажирского железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Как показывает практика, от Киева можно ожидать чего угодно.
Речь идет о противокорабельной ракете "Нептун".
Видео запуска опубликовал портал Defense express. Сообщается, что ракета
совершила полет на расстояние в 250 километров и не отклонилась от курса.
"Уничтожитель Крымского моста" в западных СМИ
называют ключевой вехой в развитии украинской ракетной техники. Бывший
секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов
заявлял, что "Нептуны" могут уничтожить переправу через Керченский
пролив за несколько минут.
На новость об испытании новых ракет отреагировали
пользователи Сети. Украина, видимо, специально создана для того, чтобы пакостить России, иронично отреагировал пользователь "Твиттер" с ником Кремлевский Связной.
"К запуску поездов по Крымскому мосту Киев объявил о завершении
разработки ракеты, которая может уничтожить переправу. Что сказать, мощный ход,
подложили свинью пассажирам, Москва в панике. А если серьезно, то просто
смешно", – написал пользователь "Твиттер" с ником Кремлевский
Связной.
Украина, видимо, создана для того, чтобы гадить России. К запуску поездов по Крымскому мосту Киев объявил о завершении разработки ракеты, которая может уничтожить переправу. Что сказать, мощный ход, подложили свинью пассажирам, Москва в панике. А если серьезно,то просто смешно.
— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)
В Киеве между тем продолжают бить в барабаны войны. Бывший
заместитель главы Генштаба ВСУ Юрий Романенко пригрозил взорвать .
Украинская армия может атаковать переправу, если Россия решит создать
сухопутный коридор от Крыма к Донбассу, предупредил военный.
На полуострове на истерики из-за Перекопа уже не
обращают внимания. Строители завершают подготовку к открытию железнодорожной
части переправы. Поезда пойдут через в конце декабря. Первые
маршруты свяжут Санкт-Петербург с Севастополем и Москву с Симферополем. В
дальнейшем будут открыты другие направления.