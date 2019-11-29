Парламент Донецкой народной республики принял закон о государственной границе, в котором утверждает свои претензии на всю территорию Донецкой области по ее состоянию на 2014 год. Эксперты отмечают, что решение было принято в преддверии встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате в Париже.

Парламент Донецкой народной республики принял закон о государственной границе, в котором утверждает свои претензии на всю территорию Донецкой области по ее состоянию на 2014 год. Эксперты отмечают, что решение было принято в преддверии встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате в Париже.Согласно принятому парламентом ДНР документу, территория Республики тождественна территории Донецкой области, какой она была на момент 2014 года. Украинский контроль над частью региона обозначен в нем как "временный"."Закон предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения", – цитирует "" председателя Народного совета ДНР Владимира Бидевка. Таким образом власти Республики одновременно ясно обозначили свои амбиции, однако не стали спорить с фактами объективной реальности.От внимания экспертов не ускользнул тот факт, что голосование состоялось накануне встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. "Любопытный политический ход накануне заседания "нормандской четверки", – оценили произошедшее в телеграм-канале WarGonzo.Материал дополняется.