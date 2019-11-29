В Сети появилось фото, на котором Владимир Пресняков вцепился в Наталью Ветлицкую. По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами фестиваля.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-11-2019-perekoshennyj-presnyakov-sxvatil-za-gorlo-roskoshnuyu-vetlickuyu.html" target="_blank">Перекошенный Пресняков схватил за горло роскошную Ветлицкую</a> - В Сети появилось фото, на котором Владимир Пресняков вцепился в Наталью Ветлицкую. По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами фестиваля.
[url=https://33live.ru/novosti/29-11-2019-perekoshennyj-presnyakov-sxvatil-za-gorlo-roskoshnuyu-vetlickuyu.html]Перекошенный Пресняков схватил за горло роскошную Ветлицкую[/url] - В Сети появилось фото, на котором Владимир Пресняков вцепился в Наталью Ветлицкую. По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами фестиваля.