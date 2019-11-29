В Сети появилось фото, на котором Владимир Пресняков вцепился в Наталью Ветлицкую. По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами фестиваля.

В Сети появилось фото, на котором Владимир Пресняков вцепился в Наталью Ветлицкую. По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами фестиваля.29 Ноя 2019 в 1:40 PSTМатериал дополняется