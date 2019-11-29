Пострадали трое человек

В Ковровском районе утром, 29 ноября, произошло ДТП, в результате которого пострадали трое человек, сообщает ГИБДД по Владимирской области.По предварительным данным, авария произошла по вине неизвестного водителя, который при перестроении из правой полосы в левую, не уступил дорогу микроавтобусу. Уходя от столкновения, микроавтобус врезался в грузовик с прицепом. После в них врезались ещё две фуры.Пассажиры микроавтобуса Мерседес были госпитализированы с различными травмами. ГИБДД проводит проверку.