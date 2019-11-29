Аллу Пугачеву напугали приставания пьяного любителя
рок-музыки. Об этом рассказал музыкант Юрий Шевчук.
Аллу Пугачеву напугали приставания пьяного любителя
рок-музыки. Об этом рассказал музыкант Юрий Шевчук.
По словам вокалиста и автора песен, Примадонна отечественной эстрады на пике карьеры посещала концерты рокеров. В 80-х Алла Пугачева
общалась с членами ленинградского рок-клуба.
На одно из выступлений "женщина, которая поет" пришла в кожаной
косухе. Естественно, внешний вид Аллы Борисовны привлек всеобщее внимание.
Пугачева приглянулась компании байкеров. Один из них решил
познакомится с артисткой. Поклонник мотоциклов был изрядно пьян, это, судя по
всему, добавляло ему смелости. Мужчина подошел к Примадонне и попытался ее
поцеловать. домогательства незнакомца не оценила.
"Она немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило
окружающих", – вспомнил Юрий Шевчук в интервью Алексею Пивоварову на ютуб-канале
"Редакция".
27 Ноя 2019 в 8:49 PST
В 80-е часто проводила время в рок-тусовке.
Порой она покупала шампанское, водку и заявлялась на концерты. Примадонна
любила поговорить с исполнителями, обсудить последние новости. Звезда с удовольствием
приглашала рокеров на собственные выступления. Когда у ее
друзей возникали проблемы, вокалистка их всегда выручала.