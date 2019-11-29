Аллу Пугачеву напугали приставания пьяного любителя рок-музыки. Об этом рассказал музыкант Юрий Шевчук.

Аллу Пугачеву напугали приставания пьяного любителярок-музыки. Об этом рассказал музыкант Юрий Шевчук.По словам вокалиста и автора песен, Примадонна отечественной эстрады на пике карьеры посещала концерты рокеров. В 80-х Алла Пугачеваобщалась с членами ленинградского рок-клуба.На одно из выступлений "женщина, которая поет" пришла в кожанойкосухе. Естественно, внешний вид Аллы Борисовны привлек всеобщее внимание.Пугачева приглянулась компании байкеров. Один из них решилпознакомится с артисткой. Поклонник мотоциклов был изрядно пьян, это, судя повсему, добавляло ему смелости. Мужчина подошел к Примадонне и попытался еепоцеловать. домогательства незнакомца не оценила."Она немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешилоокружающих", – вспомнил Юрий Шевчук в интервью Алексею Пивоварову на ютуб-канале"Редакция".27 Ноя 2019 в 8:49 PSTВ 80-е часто проводила время в рок-тусовке.Порой она покупала шампанское, водку и заявлялась на концерты. Примадонналюбила поговорить с исполнителями, обсудить последние новости. Звезда с удовольствиемприглашала рокеров на собственные выступления. Когда у еедрузей возникали проблемы, вокалистка их всегда выручала.