"Полет инженерных идей" - финальный этап всероссийского конкурса по прототипированию. Он проходит в Альметьевске. В нем принимают участие воспитанники "Кванториума-33".

"Полет инженерных идей" - финальный этап всероссийского конкурса по прототипированию. Он проходит в Альметьевске. В нем принимают участие воспитанники "Кванториума-33".Несколько дней команды выполняют задания с использованием высокотехнологичного оборудования. Ребята работают в так называемых цехах, и им нужно придумать способ передвижения моделей, предусмотреть для него парковку. И разработать систему для сбора мусора. В этом году на участие в отборочный этап поступило более трехсот заявок, в финале - 50 команд из разных городов России, в том числе из Владимира восемь человек. Кстати, из них почти все девочки. Например, Арина Ларина - автор проекта игры-бродилки для слабовидящих детей.Анастасия Черенкова, участница конкурса «Полёт инженерных идей»: «Мы преодолели очень долгую дорогу, мы очень устали, но несмотря на это, мне очень понравилось открытие. Задание было сложное, но, немного разобравшись, мы его поняли.»Анна Кашкина, Олеся Ушакова, участницы конкурса «Полет инженерных мыслей»: «В кванториуме Альметьевска очень классное оснащение, и нам понравилось там работать, было очень интересно. Мы очень довольны первым днем и надеемся что дальше будет только круче.»