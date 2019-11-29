Канадская певица Аврил Лавин рассталась с сыном миллиардера Филиппом Сэрофимом после года отношений. Причина разрыва пока не раскрывается. Напомним, что Аврил Лавин была дважды замужем. С ..

Канадская певица Аврил Лавин рассталась с сыном миллиардера Филиппом Сэрофимом после года отношений. Причина разрыва пока не раскрывается.Напомним, что Аврил Лавин была дважды замужем. С 2006 по 2010 год певица состояла в браке с вокалистом панк-рок-группы Sum 41 Дериком Уибли. В 2013-м артистка узаконила отношения с участником Nickelback Чедом Крюгером. Супруги расстались через два года, передает .