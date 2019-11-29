В двух поселках, расположенных под Нижним Тагилом, одновременно закрылись единственные аптеки. Теперь местные жители вынуждены за любыми лекарствами ездить в город.

Речь идет о поселках Висим (Горноуральского городского округа) и Уралец (относящемся к Нижнему Тагилу). Аптеки принадлежали местному предпринимателю. Бизнесмен закрыл их, потому что посчитал невыгодными."Мы с ним пытались всячески договориться, но он собственник, мы ему приказывать не можем. Мы написали письма нескольким аптечным сетям. Но пока никто не дал нам конкретного ответа", - рассказала глава поселковой администрации Ольга Субботина, чьи слова приводит издание "Между строк".Помещение, которое арендовал бизнесмен, находится в муниципальной собственности. Плата за него составляла 4 тысячи рублей в месяц. Поэтому нельзя сказать, что мы его как-то вынудили закрыться, отметила она.По мнению чиновницы, причиной закрытия стали предстоящие изменения в законодательстве в сфере торговли лекарственными средствами.Местные жители сетуют, что теперь им приходится ездить в город за любыми лекарствами - ни парацетамол, ни аспирин теперь негде купить. Особенно сложно пенсионерам, мамам с детьми и тем, у кого нет автомобиля. Глава поселка Уралец Дмитрий Кравченко пока ситуация не разрешиться пообещал лично привезти односельчанам все необходимые препараты.