Посол России в США призвал ведущие международные правозащитные организации помочь россиянину Константину Ярошенко, который уже восемь лет отбывает наказание в американской тюрьме.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал ведущие международные правозащитные организации помочь россиянину Константину Ярошенко, который уже восемь лет отбывает наказание в американской тюрьме.В опубликованном открытом письме посол подчеркнул, что Ярошенко испытывает проблемы со здоровьем, и отметил, что языковой барьер мешает россиянину участвовать в программах реабилитации, сообщает "Россия 24".Константина Ярошенко осудили на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.