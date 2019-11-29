С поздравительным визитом к ветерану прибыло руководство Следственного управления регионального УМВД.

Врио начальника СУ УМВД России по Владимирской области полковник юстиции Александр Шишкин и представители совета ветеранов посетили ветерана Следственного управления, труженика тыла Виктора Васильевича Груздкова. Накануне ветеран отметил 90-летний юбилей.Во время войны, несмотря на малолетний возраст, Виктор Васильевич работал почтальоном, а также выполнял работы в колхозе в д. Прудня Меленковского района.В 1952 году Виктор Васильевич поступил на службу в органы внутренних дел, заняв должность участкового инспектора милиции Меленковского района. В 1963 году при образовании в органах внутренних дел подразделений предварительного следствия был переведен в эту службу и прослужил в должностях от рядового следователя в районном подразделении до заместителя начальника отдела областного управления внутренних дел.Прослужив почти 32 года в органах внутренних дел, в 1984 году он вышел на пенсию. Однако, спустя 8 лет, Виктор Васильевич вернулся на службу в Следственное управление в качестве специалиста, где трудился еще 5 лет.Гости поздравили Виктора Васильевича с юбилеем, пожелали крепкого здоровья, сил, и бодрости духа.