Президент Чехии Милош Земан выступил против памятника генералу Власову в Праге. По его словам, нельзя забывать о преступлениях власовцев и считать, что несколькими днями позитивного поведения они искупили годы предательства.

Президент Чехии Милош Земан выступил против памятника генералу Власову в Праге. По его словам, нельзя забывать о преступлениях власовцев и считать, что несколькими днями "позитивного поведения" они искупили годы предательства.Памятник Власову предложил поставить староста одного из районов Праги. Посольству России в Чехии пришлось напомнить властям страны, что по международному праву у военных преступлений нет сроков давности.Советский военачальник Власов сдался в плен в 1942 году, после чего перешел на сторону фашистов и возглавил так называемую Русскую освободительную армию.Почему советский генерал начал служить Гитлеру? За что на самом деле он боролся, за свободу для своей страны или комфортную жизнь для себя лично? Обо всем этом рассказывает сборник документов, посвященный главному предателю Великой Отечественной. Он вышел в 2015 году.