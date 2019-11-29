Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств с банковских карт россиян. Для этого аферисты используют психологические приемы давления.

Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств с банковских карт россиян. Для этого аферисты используют психологические приемы давления.Согласно новой схеме, злоумышленники действуют в очереди к банкомату. Клиент, который стоит перед вами, якобы случайно забывает кредитку в картоприемнике и уходит. Вы вынимаете ее, после чего владелец карты возвращается, забирает ее и проверяет в банкомате. Выясняется, что на кредитке не хватает 5-15 тысяч рублей.Недовольный клиент обвиняет вас в краже и угрожает вызвать полицию. Рядом стоит его сообщник, который также подтверждает версию хищения. "Пострадавший" обещает предоставить правоохранителям отпечатки ваших пальцев в качестве доказательства.Как рассказал полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, эта схема напоминает другие известные способы мошенничества. "Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка", – цитирует его издание "Известия".Материал дополняется.