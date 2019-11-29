Примадонна даст эксклюзивное
интервью Первому каналу. Алла Пугачева придет в студию программы Время.
Примадонна даст эксклюзивное
интервью Первому каналу. Алла Пугачева придет в студию программы "Время".
Певица
поделится откровениями с ведущим Кириллом Клейменовым. Известно, о чем
расскажет звезда российской эстрады.
Алла
Пугачева поведает о любви, семейном счастье и детях. Увидеть и услышать откровения
знаменитости можно в 21:00 в эфире или на официальном
сайте Первого канала. Информация об этом появилась в "Инстаграме" телеканала.
Ранее Алла Пугачева напугала россиян своим
видом без макияжа. Фото Примадонны, на
котором звезда предстала без фотошопа и косметики, вызвало у
поклонников удивление.
На просочившемся в Сеть кадре певица не
похожа на саму себя. Многие высказали мнение, что на изображении вовсе не , а кто-то другой.
Как писали "Дни.ру", ранее музыкальный
продюсер Иосиф Пригожин жестко
высказался об . Он упрекнул ее в том, что певица решила
сохранить нейтралитет в вопросе въездов российских артистов с выступлениями в
Латвию.