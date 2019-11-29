Примадонна даст эксклюзивное интервью Первому каналу. Алла Пугачева придет в студию программы Время.

Примадонна даст эксклюзивноеинтервью Первому каналу. Алла Пугачева придет в студию программы "Время".Певицаподелится откровениями с ведущим Кириллом Клейменовым. Известно, о чемрасскажет звезда российской эстрады.АллаПугачева поведает о любви, семейном счастье и детях. Увидеть и услышать откровениязнаменитости можно в 21:00 в эфире или на официальномсайте Первого канала. Информация об этом появилась в "Инстаграме" телеканала.Ранее Алла Пугачева напугала россиян своимвидом без макияжа. Фото Примадонны, накотором звезда предстала без фотошопа и косметики, вызвало упоклонников удивление.На просочившемся в Сеть кадре певица непохожа на саму себя. Многие высказали мнение, что на изображении вовсе не , а кто-то другой.Как писали "Дни.ру", ранее музыкальныйпродюсер Иосиф Пригожин жестковысказался об . Он упрекнул ее в том, что певица решиласохранить нейтралитет в вопросе въездов российских артистов с выступлениями вЛатвию.