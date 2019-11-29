Донбасс и поддерживающая его Россия повышают ставки перед переговорами в Париже на саммите нормандского формата. Депутаты ДНР признали территорией республики все земли, входившие ранее в Донецкую область Украины. Президент Владимир Зеленский, рейтинг которого за последние месяцы сильно упал, оказался в тяжелейшем положении.
Донбасс и поддерживающая его Россия повышают ставки перед переговорами в Париже на саммите нормандского формата. Депутаты ДНР признали территорией республики все земли, входившие ранее в Донецкую область Украины. Президент Владимир Зеленский, рейтинг которого за последние месяцы сильно упал, оказался в тяжелейшем положении.
До конца года украинскому лидеру нужно решить вопрос о
статусе Донбасса: прежний закон киевские власти не устраивает, а новый
пока в проекте. Зеленский хочет согласовать документ с националистами, в то же
время минские соглашения требуют, чтобы текст нормативного акта был одобрен Донецком и Луганском, напомнил политолог Иван Лизан.
Таким образом, от Зеленского требуется угодить "и
нашим, и вашим". Но вести прямой диалог с представителями Донбасса Киев
по-прежнему отказывается.
Другая проблема заключается в определении границ
"отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Для Киева это те
земли, которые он не контролирует. Для ДНР и ЛНР – территории бывших Донецкой и
Луганской областей Украины по состоянию на начало 2014 года. На переговорах в
Париже этот вопрос будет ключевым, прогнозирует Лизан.
"Донецк, как пишет
Семен Уралов, сыграл на обострение и законодательно закрепил свои границы в
рамках всей Донецкой области. Луганск, полагаю, сделает это в ближайшее время",
– отметил эксперт в своем телеграм-канале.
Парламент Донецкой Народной Республики принял закон о государственной границе Республики
На заседании присутствовало 76 депутатов. Они единогласно поддержали документ.
Вот так теперь выглядят официальные границы ДНР, в границах 2014 года!
Шах на пути к 9 декабря...
— ЯМарина Саакян ���� (@marinochka_san)
У есть два варианта действий: выйти из минского
процесса или согласиться на расширение границ ДНР и ЛНР, окончательно настроив
националистов против себя. "Москва (сомневаюсь, что Донецк принял закон
без согласования) будет принуждать Киев расширить границы отдельных районов,
что скажут Париж и Берлин – неясно. Как отреагирует Киев – тоже
непонятно", – написал политолог.
Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.
Предполагается, что Владимир Путин и обсудят спорные вопросы
в компании лидеров Франции и Германии, а также пообщаются с глазу на глаз.