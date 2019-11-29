Донбасс и поддерживающая его Россия повышают ставки перед переговорами в Париже на саммите нормандского формата. Депутаты ДНР признали территорией республики все земли, входившие ранее в Донецкую область Украины. Президент Владимир Зеленский, рейтинг которого за последние месяцы сильно упал, оказался в тяжелейшем положении.

Донбасс и поддерживающая его Россия повышают ставки перед переговорами в Париже на саммите нормандского формата. Депутаты ДНР признали территорией республики все земли, входившие ранее в Донецкую область Украины. Президент Владимир Зеленский, рейтинг которого за последние месяцы сильно упал, оказался в тяжелейшем положении.До конца года украинскому лидеру нужно решить вопрос остатусе Донбасса: прежний закон киевские власти не устраивает, а новыйпока в проекте. Зеленский хочет согласовать документ с националистами, в то жевремя минские соглашения требуют, чтобы текст нормативного акта был одобрен Донецком и Луганском, напомнил политолог Иван Лизан.Таким образом, от Зеленского требуется угодить "инашим, и вашим". Но вести прямой диалог с представителями Донбасса Киевпо-прежнему отказывается.Другая проблема заключается в определении границ"отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Для Киева это теземли, которые он не контролирует. Для ДНР и ЛНР – территории бывших Донецкой иЛуганской областей Украины по состоянию на начало 2014 года. На переговорах вПариже этот вопрос будет ключевым, прогнозирует Лизан."Донецк, как пишетСемен Уралов, сыграл на обострение и законодательно закрепил свои границы врамках всей Донецкой области. Луганск, полагаю, сделает это в ближайшее время",– отметил эксперт в своем телеграм-канале.Парламент Донецкой Народной Республики принял закон о государственной границе РеспубликиНа заседании присутствовало 76 депутатов. Они единогласно поддержали документ.Вот так теперь выглядят официальные границы ДНР, в границах 2014 года!Шах на пути к 9 декабря...— ЯМарина Саакян ���� (@marinochka_san)У есть два варианта действий: выйти из минскогопроцесса или согласиться на расширение границ ДНР и ЛНР, окончательно настроивнационалистов против себя. "Москва (сомневаюсь, что Донецк принял законбез согласования) будет принуждать Киев расширить границы отдельных районов,что скажут Париж и Берлин – неясно. Как отреагирует Киев – тоженепонятно", – написал политолог.Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.Предполагается, что Владимир Путин и обсудят спорные вопросыв компании лидеров Франции и Германии, а также пообщаются с глазу на глаз.