Приземление самолета президента России Владимира Путина в Бишкеке проходило в практически экстремальных условиях из-за густого тумана. Реакция российского лидера на эти обстоятельства поразила народ.

Приземление самолета президента России Владимира Путина в Бишкеке проходило в практически экстремальных условиях из-за густого тумана. Реакция российского лидера на эти обстоятельства поразила народ.Даже в условиях широкого распространения авиационного сообщения существует множество людей, который испытывают серьезный страх перед полетами. Но даже для опытных путешественников любая нештатная ситуация рискует обернуться повышенным стрессом.К примеру, вряд ли многие смогли бы сохранить самообладание, если бы их самолет был вынужден заходить на посадку в условиях крайне низкой видимости. Однако Владимир Путин, чей борт приземлился в Бишкеке в густой туман, и в этом случае продемонстрировал железную выдержку.На видео попал момент встречи только что сошедшего с трапа президента России. По лицу Владимира Путина невозможно понять, что он только что пережил практически экстремальную посадку, передает Life.ru. Российский лидер непринужденно поздоровался с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и принял подарки из рук встречающей его делегации.Напомним, ранее "Дни.ру" писали про непростые обстоятельства посадки самолета Владимира Путина. Посадка происходила в тяжелейших метеоусловиях при крайне низкой видимости. Известно, что пилоту предлагали выбрать для приземления аэродром в Алма-Аты в соседнем Казахстане, однако он показал чудес профессионализма и осуществил успешную посадку даже в таких условиях.Материал дополняется.