Приземление самолета президента России Владимира Путина в Бишкеке проходило в практически экстремальных условиях из-за густого тумана. Реакция российского лидера на эти обстоятельства поразила народ.
Приземление самолета президента России Владимира Путина в Бишкеке проходило в практически экстремальных условиях из-за густого тумана. Реакция российского лидера на эти обстоятельства поразила народ.
Даже в условиях широкого распространения авиационного сообщения существует множество людей, который испытывают серьезный страх перед полетами. Но даже для опытных путешественников любая нештатная ситуация рискует обернуться повышенным стрессом.
К примеру, вряд ли многие смогли бы сохранить самообладание, если бы их самолет был вынужден заходить на посадку в условиях крайне низкой видимости. Однако Владимир Путин, чей борт приземлился в Бишкеке в густой туман, и в этом случае продемонстрировал железную выдержку.
На видео попал момент встречи только что сошедшего с трапа президента России. По лицу Владимира Путина невозможно понять, что он только что пережил практически экстремальную посадку, передает Life.ru. Российский лидер непринужденно поздоровался с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и принял подарки из рук встречающей его делегации.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали про непростые обстоятельства посадки самолета Владимира Путина. Посадка происходила в тяжелейших метеоусловиях при крайне низкой видимости. Известно, что пилоту предлагали выбрать для приземления аэродром в Алма-Аты в соседнем Казахстане, однако он показал чудес профессионализма и осуществил успешную посадку даже в таких условиях.
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