На Украине предложили ввести военное положение и провести репрессии. Первой их жертвой должен стать экс-президент Петр Порошенко. Важное заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов.
На Украине предложили ввести военное положение и провести репрессии. Первой их жертвой должен стать экс-президент Петр Порошенко. Важное заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов.
Жалеть Порошенко не надо, с ним нужно расправиться по
законам военного времени. С громким заявлением выступил бывший глава Харьковской
области и экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин.
Вместе с Петром Порошенко за свои деяния должны поплатиться
бывший глава Совета безопасности и национальной обороны Украины Александр Турчинов и
экс-спикер парламента Андрей Парубий, считает политик. "Необходимо на
месяц-два, максимум три ввести в стране военное положение и, по законам
военного времени, на центральной площади, там, где пролилась первая кровь,
повесить Порошенко, Турчинова", – сказал Добкин в эфире телеканала ZIK.
Ранее бывший депутат вступил в перепалку с экс-президентом на его
странице в "Твиттер". Порошенко в своей привычной манере написал, что
пять лет боролся с "российской агрессией". Москва, заявил он, хочет
вернуть Украину "обратно в СССР".
Добкин в ответ нецензурно выразился в адрес и
обозвал его "пьяным чучелом". "Кому ты интересно?!" – написал
политик.
Ныне депутат Верховной рады фигурирует в 13
уголовных расследованиях. Пока бывший президент проходит в качестве свидетеля.
Поговаривают, что в ближайшее время в парламент будет направлен запрос о снятии
с него депутатской неприкосновенности.