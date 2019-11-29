На Украине предложили ввести военное положение и провести репрессии. Первой их жертвой должен стать экс-президент Петр Порошенко. Важное заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов.

На Украине предложили ввести военное положение и провести репрессии. Первой их жертвой должен стать экс-президент Петр Порошенко. Важное заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов.Жалеть Порошенко не надо, с ним нужно расправиться позаконам военного времени. С громким заявлением выступил бывший глава Харьковскойобласти и экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин.Вместе с Петром Порошенко за свои деяния должны поплатитьсябывший глава Совета безопасности и национальной обороны Украины Александр Турчинов иэкс-спикер парламента Андрей Парубий, считает политик. "Необходимо намесяц-два, максимум три ввести в стране военное положение и, по законамвоенного времени, на центральной площади, там, где пролилась первая кровь,повесить Порошенко, Турчинова", – сказал Добкин в эфире телеканала ZIK.Ранее бывший депутат вступил в перепалку с экс-президентом на егостранице в "Твиттер". Порошенко в своей привычной манере написал, чтопять лет боролся с "российской агрессией". Москва, заявил он, хочетвернуть Украину "обратно в СССР".Добкин в ответ нецензурно выразился в адрес иобозвал его "пьяным чучелом". "Кому ты интересно?!" – написалполитик.Ныне депутат Верховной рады фигурирует в 13уголовных расследованиях. Пока бывший президент проходит в качестве свидетеля.Поговаривают, что в ближайшее время в парламент будет направлен запрос о снятиис него депутатской неприкосновенности.