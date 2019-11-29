В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина жестоко избил врача. Пострадавшего доставили в больницу с травмами. Инцидент произошел в минувший четверг, 28 ноября, недалеко от жилого дома на ..

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина жестоко избил врача. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.Инцидент произошел в минувший четверг, 28 ноября, недалеко от жилого дома на набережной канала Грибоедова. Пьяный местный житель набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов. Обоих отвезли в больницу, передает "Фонтанка.ру".По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Сейчас нападавший находится под охраной полицейских, сообщает телеканал "".