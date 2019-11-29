Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря
российского президента Дмитрия Пескова делает успехи в фигурном катании. Оказывается,
приносить домой медали пятилетней Надюше помогает не только трудолюбие, но и
правильный настрой.
Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря
российского президента Дмитрия Пескова делает успехи в фигурном катании. Оказывается,
приносить домой медали пятилетней Надюше помогает не только трудолюбие, но и
правильный настрой.
Наследница Навки и Пескова обожает спорт. Малышка с
удовольствием занимается плаванием, гимнастикой, учится кататься на лыжах и
сноуборде. Не так давно Надежда открыла для себя балет.
Между тем больше всего ребенку нравится фигурное катание. Девочка
пошла по стопам матери. Татьяна Навка говорила в интервью, что поставила дочь
на коньки в двухлетнем возрасте.
Благодаря такому раннему старту Надя Пескова к пяти годам
добилась внушительных успехов на льду. Минувшим летом дочь пресс-секретаря
российского президента принесла первую медаль с открытых юношеских соревнований.
Отметим, что сегодня у дочери в кармане уже три первых места с различных состязаний.
5 Окт 2019 в 9:48 PDT
Как оказалось, чтобы добиться успеха Надежде мало изнуряющих
тренировок – необходим боевой настрой. Перед соревнованием малышка, по заданию
тренера произносит аффирмации – короткие фразы, которые при многократном повторении
закрепляют нужную установку в подсознании. Этот психологический прием позволяет
улучшить эмоциональный фон и стимулировать положительные перемены в жизни.
в "Сторис" личного "Инстаграм" показала, как
ее наследница настраивается перед соревнованиями у зеркала. "Я буду сама
лучшая. У меня все получится. Я буду бороться за каждый элемент", – говорит Надежда
Пескова. Судя по всему, в этом и кроется главный секрет успеха маленькой
фигуристки.