Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова делает успехи в фигурном катании. Оказывается, приносить домой медали пятилетней Надюше помогает не только трудолюбие, но и правильный настрой.

Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаряроссийского президента Дмитрия Пескова делает успехи в фигурном катании. Оказывается,приносить домой медали пятилетней Надюше помогает не только трудолюбие, но иправильный настрой.Наследница Навки и Пескова обожает спорт. Малышка судовольствием занимается плаванием, гимнастикой, учится кататься на лыжах исноуборде. Не так давно Надежда открыла для себя балет.Между тем больше всего ребенку нравится фигурное катание. Девочкапошла по стопам матери. Татьяна Навка говорила в интервью, что поставила дочьна коньки в двухлетнем возрасте.Благодаря такому раннему старту Надя Пескова к пяти годамдобилась внушительных успехов на льду. Минувшим летом дочь пресс-секретаряроссийского президента принесла первую медаль с открытых юношеских соревнований.Отметим, что сегодня у дочери в кармане уже три первых места с различных состязаний.5 Окт 2019 в 9:48 PDTКак оказалось, чтобы добиться успеха Надежде мало изнуряющихтренировок – необходим боевой настрой. Перед соревнованием малышка, по заданиютренера произносит аффирмации – короткие фразы, которые при многократном повторениизакрепляют нужную установку в подсознании. Этот психологический прием позволяетулучшить эмоциональный фон и стимулировать положительные перемены в жизни.в "Сторис" личного "Инстаграм" показала, какее наследница настраивается перед соревнованиями у зеркала. "Я буду самалучшая. У меня все получится. Я буду бороться за каждый элемент", – говорит НадеждаПескова. Судя по всему, в этом и кроется главный секрет успеха маленькойфигуристки.