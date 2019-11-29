На протяжении уже довольно долгого времени в Сети активно обсуждают состояние здоровья Алены Шишковой. Многие всерьез обеспокоены ее чрезмерной худобой.

На протяжении уже довольно долгого времени в Сети активно обсуждают состояние здоровья Алены Шишковой. Многие всерьез обеспокоены ее чрезмерной худобой.Накануне светская львица в очередной раз шокировала россиян своим внешним видом. Сейчас она находится в Дубае, откуда щедро делится всевозможными снимками на своей странице в Инстаграм-аккаунте.Так, на одном из них, девушка запечатлела себя в находящееся в лобби отеля зеркало. Она была облачена в черную футболку свободного кроя, белую мини-юбку и шляпу в тон. Оказалось, экс-любовница Тимати пришла купить ватные палочки. "Серьезный шоппинг по плану", – иронично высказалась звезда.Фолловеры снова начали критиковать Алену. Многие сделали акцент на ее худобе, отметив, что у модели нездоровый вид. "У вас глисты что ли? Такая тощая", "Ноги как у дистрофика", "Что за скелет?", "Кушай, детка, а то анорексия плохо лечится!", – поливали грязью Шишкову хейтеры.28 Ноя 2019 в 7:06 PST"Такие страшные ноги. Поэтому Тимати ее и бросил. Одна кость, и схватить-то не за что", – заявил злопыхатель.Тем не менее, самые преданные фанаты постарались поддержать девушку. "Сил и терпения тебе, выдержать этих воспитанных людей, которые указывают или смеются над твоей фигурой. Это не так-то просто", – написала обожательница.