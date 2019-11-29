Парламент Донецкой народной республики принял закон о государственной границе, согласно которому государство претендует на всю территорию Донецкой области по состоянию на 2014 год. Ведущий Владимир Соловьев в разговоре с Дни.ру объяснил, какие мотивы стоят за принятием такого решения в преддверии встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Донбассе.

Парламент Донецкой народной республики принял закон о государственной границе, согласно которому государство претендует на всю территорию Донецкой области по состоянию на 2014 год. Ведущий Владимир Соловьев в разговоре с "Дни.ру" объяснил, какие мотивы стоят за принятием такого решения в преддверии встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Донбассе.Удивляться решению, принятому Донецку, не стоит, уверен Владимир Соловьев. "Если яправильно помню, ДНР и ЛНР все время об этом говорили. То есть в этом, скажемтак, ничего особо нового нет", – заметил он в разговоре с корреспондентом ""."Они же все время себя видели в границах, которые были еще вУкраинской Советской Социалистической Республике. Так что здесь скорее идетподтверждение позиции", – объяснил он причину принятия документа.Не стоит считать простым совпадением и тот факт, что о решении было объявлено за полторы недели до переговоров в нормандском формате в Париже, на которых должна состояться первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Думаю,конечно, что такого рода заявление не случайно в преддверии 9 декабря", – подчеркнул Владимир Соловьев.Приняты официальные границы ДНР.— Андрей���� (@AmberAndrey)"Этовсего лишь показывает, что никто не собирается отказываться от своейтерритории. Донецк и Луганск считают свою территорию в границах УССР. Это ихпозиция, они один из участников переговоров де-факто, которые должны были быбыть с Украиной. Поэтому они и высказывают свою позицию", – заключил он.Напомним, 29 ноября стало известно о принятии парламентом Донецкой народной республики закона о государственной границе. Согласно его тексту, страна претендует на всю территорию Донецкой области, однако до момента урегулирования территориальных споров с Киевом проводит свои рубежи вдоль линии соприкосновения.