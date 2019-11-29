Популярную певицу и блогера арестовали за разбой. Алина
Ботановна вышла в самый центр Москвы с плакатом и агитировала голосовать всех
за ее мужа на выборах.
Популярную певицу и блогера арестовали за разбой. Алина
Ботановна вышла в самый центр Москвы с плакатом и агитировала голосовать всех
за ее мужа на выборах.
За яркой и насыщенной жизнью
девушки в ее "Инстаграме" ежедневно следят три миллиона подписчиков. Однако 28
ноября преданных фолловеров Алина Ботановна заставила изрядно поволноваться:
она выложила в Сторис видео, на котором показывает, что находится в полиции.
На ролике продолжительностью всего
в несколько секунд в участке полиции Ботановне обещают посадить ее за
неприемлемое поведение на 15 суток. Как оказалось, Алина вышла с плакатом на
Красную площадь с плакатом, на котором было фото ее мужа – Артема Левды, и
агитировала проголосовать за него на выборах в депутаты.
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