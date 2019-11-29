Популярную певицу и блогера арестовали за разбой. Алина Ботановна вышла в самый центр Москвы с плакатом и агитировала голосовать всех за ее мужа на выборах.

Популярную певицу и блогера арестовали за разбой. АлинаБотановна вышла в самый центр Москвы с плакатом и агитировала голосовать всехза ее мужа на выборах.За яркой и насыщенной жизньюдевушки в ее "Инстаграме" ежедневно следят три миллиона подписчиков. Однако 28ноября преданных фолловеров Алина Ботановна заставила изрядно поволноваться:она выложила в Сторис видео, на котором показывает, что находится в полиции.На ролике продолжительностью всегов несколько секунд в участке полиции Ботановне обещают посадить ее занеприемлемое поведение на 15 суток. Как оказалось, Алина вышла с плакатом наКрасную площадь с плакатом, на котором было фото ее мужа – Артема Левды, иагитировала проголосовать за него на выборах в депутаты.Материал дополняется