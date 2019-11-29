Губернатор области Сергей Ситников дал соответствующее поручение

В Костромской области научные разработки студентов и аспирантов местных вузов будут внедряться в деятельность предприятий и организаций региона. Губернатор области Сергей Ситников дал соответствующее поручение.На этой неделе губернатор вручил лучшим костромским студентам и аспирантам свидетельства стипендиатов Президента, Правительства РФ и губернатора Костромской области. Ребята показали ему свои научные разработки, которые не могли не впечатлить главу региона.«У студентов и аспирантов сегодня есть масса интересных идей, задумок. Сейчас сделаем так, чтобы руководители проектов пошли к студентам и посмотрели, что можно реально использовать. А ребятам желаю быть активнее, добиваться, чтобы плоды вашего труда были востребованы людьми. Одним словом - бороться, искать и не сдаваться», - подчеркнул Сергей Ситников.По его поручению в ближайшую неделю в Костромской области перед представителями местных предприятий состоится презентация достижений костромских студентов и аспирантов.