Российская и украинская стороны готовы обсуждать взаимодействие по газу в двустороннем формате. В четверг, 28 ноября, в Вене состоялись переговоры двух стран.

Российская и украинская стороны готовы обсуждать взаимодействие по газу в двустороннем формате. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики.В четверг, 28 ноября, в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу, в которых участвовали министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления ПАО "Газром" Алексей Миллер, а также руководители НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".Участники переговоров обсудили сотрудничество двух стран в газовой сфере. Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.В ходе переговоров состоялся обмен предложениями по решению вопросов, которые стоят перед Россией и Украиной. Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы Москвы и Киева в ближайшие дни.Ранее сообщалось, что в случае отсутствия нового контракта с Россией Украина намерена объявить топливо, проходящее по его ГТС, газом неопределенного собственника.