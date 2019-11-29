В центральной России синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Из-за осадков и перепада температур есть угроза обледенения на дорогах.

В центральной России синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Из-за осадков и перепада температур есть угроза обледенения на дорогах.В Воронежской области из-за погоды уже произошло несколько массовых ДТП. К счастью, никто не пострадал. Машины заносит на скользком дорожном полотне, кроме того, образуются пробки. Даже пешеходам тяжело передвигаться по обледенелым улицам.сообщает, что в эти дни и москвичам стоит быть осторожнее на дорогах.В столице в пятницу ожидаются дождь, снег и гололедица. Автомобилистам напоминают о сохранении дистанции на дорогах и скоростном режиме. При быстрой езде по льду машина может заскользить по полотну и вылететь в кювет. Таким образом, погода становится потенциально смертельно опасной.