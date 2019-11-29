Граждане России не пострадали при взрыве на химическом заводе компании TPC Group в Техасе. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Хьюстоне. При взрыве на заводе пострадали три человека.

Граждане России не пострадали при взрыве на химическом заводе компании TPC Group в Техасе. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Хьюстоне.Взрыв на заводе в городе Порт-Нечес прогремел 27 ноября. Он был настолько мощным, что его зафиксировал метеорологический спутник. Затем начался пожар, который был виден за десятки километров.При взрыве на заводе пострадали три человека. Более 60 тысяч человек были эвакуированы, передает ТАСС. Причиной взрыва был сбой в работе нефтехимической установки.