И сразу после выхода сюжета в эфир на наш номер в WhatsApp ( +7 919 019 62 62) пришло сообщение от жителей Бараков.

И сразу после выхода сюжета в эфир на наш номер в WhatsApp (+7 919 019 62 62) пришло сообщение от жителей Бараков. По их словам, дорогу построили, а о людях не подумали. Теперь рейсовые автобусы объезжают деревню. "Бараки просят вас помочь - автобусов нет, освещения нет, пешеходного перехода нет." До остановки идти не менее часа в полной темноте до новой трассы. Что делать людям? - этот вопрос просим администрацию Судогодского района и области считать официальным запросом "Вестей".