Нашумевшее шоу Битва экстрасенсов уже не раз обвиняли в постановке. Сергей Сафронов решил опровергнуть грязные слухи о проекте.

Нашумевшее шоу "Битва экстрасенсов" уже не раз обвиняли в постановке. Сергей Сафронов решил опровергнуть грязные слухи о проекте.Мужчина рассказал, что на самом деле передача строится на гольной имровизации. По его словам, никакого заранее прописанного сценария просто не существует, т.к. продюсеры и редакторы программы не в состоянии предвидеть будущее, в отличие от участников "Битвы", и не могут наверняка сказать, кто и что сделает в следующий момент."Если уж быть откровенным про это шоу, то конечно никакой подставы нет, никакого сценария нет. Экстрасенсы говорят то, что они видят, то, что думают", – передает слова иллюзиониста телеканал "" со ссылкой на программу "Хз шоу" на радио Energy.Впрочем, скептичный Сафронов отметил, что больше считает экстрасенсов тонкими психологами, нежели людьми с экстраординарными способностями. Ведущий "Битвы экстрасенсов" уверен, что на самом деле участники шоу способны выявить проблемы человека не благодаря магическому дару, а благодаря внимательному наблюдению за его поведением.20 Ноя 2019 в 6:00 PSTСтоит отметить, что слухи о постановке на шоу начались в 2018 году. Тогда один из бывших экстрасенсов шоу дал анонимное интервью. Онзаявил, что ему озвучили сумму в 450 тысяч рублей, чтобы он мог пройти вфинал. По словам мага, пожелавшего остаться неизвестным, всем участникам помогают редакторы, которыедают всю необходимую информацию перед съемками. Данные же узнаютпродюсеры шоу.