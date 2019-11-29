Спортсмен поучаствовал в передаче Выполни все
задания и получи 100 000 рублей на YouTube-канале 2DROTS. Дмитрий Тарасов
оказался высмеян юными блогерами.
Спортсмен поучаствовал в передаче "Выполни все
задания и получи 100 000 рублей" на YouTube-канале 2DROTS. Дмитрий Тарасов
оказался высмеян юными блогерами.
Футболисту пришлось проходить
испытания и слушать насмешки в свой адрес. А все ради того, чтобы побороться за
деньги. Можно предположить, что с финансами у Дмитрия Тарасова совсем туго. Видимо, поездка на отдых в Дубай серьезно ударила по его кошельку.
Не отрицает этого и сам спортсмен. "Деньги нужны, честно!", – сообщил на
камеру Дмитрий Тарасов. При этом он искренне засмеялся.
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