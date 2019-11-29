Спортсмен поучаствовал в передаче Выполни все задания и получи 100 000 рублей на YouTube-канале 2DROTS. Дмитрий Тарасов оказался высмеян юными блогерами.

Спортсмен поучаствовал в передаче "Выполни всезадания и получи 100 000 рублей" на YouTube-канале 2DROTS. Дмитрий Тарасовоказался высмеян юными блогерами.Футболисту пришлось проходитьиспытания и слушать насмешки в свой адрес. А все ради того, чтобы побороться заденьги. Можно предположить, что с финансами у Дмитрия Тарасова совсем туго. Видимо, поездка на отдых в Дубай серьезно ударила по его кошельку.Не отрицает этого и сам спортсмен. "Деньги нужны, честно!", – сообщил накамеру Дмитрий Тарасов. При этом он искренне засмеялся.Материал дополняется