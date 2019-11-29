2020
год обещает Криштиану Роналду новые взлеты в карьере. По прогнозам астролога, хироманта и нумеролога Дмитрия Ермолаева,
португальского футболиста ждет громкий роман с мужчиной и еще большие успехи в
карьере с перспективой на ближайшие два года.
2020
год обещает Криштиану Роналду новые взлеты в карьере. По прогнозам ,
португальского футболиста ждет громкий роман с мужчиной и еще большие успехи в
карьере с перспективой на ближайшие два года.
"Звезда
футбола станет зарабатывать еще больше не только в спорте, но и за счет новых
рекламных контрактов. Но ценой всему этому станет личная жизнь футболиста.
Казалось бы, идеальные отношения с испанской топ-моделью Джорджиной Родригес могут
треснуть по швам и причиной этому будет не только кармическая расплата за успех,
но и третий человек в их союзе, и скорее всего, им станет мужчина…", – заявил
Дмитрий Еромолаев.
Роналду
не раз подвергался нападкам со стороны папарацци, пытающихся запечатлеть его с
близкими друзьями на отдыхе и обвиняющих его в нетрадиционной сексуальной
ориентации. И совсем скоро всемирно известному футболисту грозит новый повод
тщательно скрывать свою личную жизнь. "По звездной карте у Роналду очень
высокий уровень сексуальной энергии, что и является причиной его многочисленных
и порой беспорядочных половых связей, которые и стали главной причиной
расставания с Ириной Шейк в прошлом", – добавил астролог.
15 Ноя 2019 в 8:17 PST