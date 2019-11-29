2020 год обещает Криштиану Роналду новые взлеты в карьере. По прогнозам астролога, хироманта и нумеролога Дмитрия Ермолаева, португальского футболиста ждет громкий роман с мужчиной и еще большие успехи в карьере с перспективой на ближайшие два года.

2020год обещает Криштиану Роналду новые взлеты в карьере. По прогнозам ,португальского футболиста ждет громкий роман с мужчиной и еще большие успехи вкарьере с перспективой на ближайшие два года."Звездафутбола станет зарабатывать еще больше не только в спорте, но и за счет новыхрекламных контрактов. Но ценой всему этому станет личная жизнь футболиста.Казалось бы, идеальные отношения с испанской топ-моделью Джорджиной Родригес могуттреснуть по швам и причиной этому будет не только кармическая расплата за успех,но и третий человек в их союзе, и скорее всего, им станет мужчина…", – заявилДмитрий Еромолаев.Роналдуне раз подвергался нападкам со стороны папарацци, пытающихся запечатлеть его сблизкими друзьями на отдыхе и обвиняющих его в нетрадиционной сексуальнойориентации. И совсем скоро всемирно известному футболисту грозит новый поводтщательно скрывать свою личную жизнь. "По звездной карте у Роналду оченьвысокий уровень сексуальной энергии, что и является причиной его многочисленныхи порой беспорядочных половых связей, которые и стали главной причинойрасставания с Ириной Шейк в прошлом", – добавил астролог.15 Ноя 2019 в 8:17 PST