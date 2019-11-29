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Долгожданный автомобильный объезд, который обещали достроить еще в октябре этого года, призван снизить аварийность трассы Владимир-Муром-Арзамас с 9 по 19 км и увеличить пропускную способность дороги, сообщаютНапомним, проект стал реальностью после 15 лет, которые прошли после того как он был утвержден. До 2015 года строительные работы не велись - не было финансирования. Потом был заключен долгосрочный контракт с ДСУ-3, стоимостью 2,5 миллиарда рублей.Сегодня состоится тожественное открытие объездной. Наша съемочная группа уже выехала на место. Все подробности в следующих выпусках Вестей