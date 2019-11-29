Не секрет, что американская актриса и фотомодель Памела Андерсон любит эпатировать публику откровенными снимками. Благо, что фигура 52-летней знаменитости позволяет. Вот и в этот раз она не оставила поклонников без пикантного сюрприза.

Не секрет, что американская актриса и фотомодель Памела Андерсон любитэпатировать публику откровенными снимками. Благо, что фигура 52-летнейзнаменитости позволяет.Вот и в этот раз она не оставила поклонников без пикантного сюрприза.Звезда американского шоу-бизнеса опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" любопытное фото. На нем она позирует в белом комбинезоне с сетчатыми вставками, которые едва ли прикрывают все достоинства знаменитости. Памела приняла сексуальную позу, выставив напоказ все свои прелести.Любопытно, что Андресон позирует с интересным задним планом. На фоне расположился мотоцикл туристический эндуро от компании "Ямаха", на котором вольготно устроился неизвестный молодой человек. Примечательно, что мужчина, лицо которого обрезано рамками кадрами, абсолютно голый. Впрочем, похоже, саму Памелу нисколько не волнует, кто обнажается прямо за ее спиной."Иногда нам не ясна причина, почему настоящее превращается в вечность", – подписала свою публикацию знаменитость. Изначальная версия текста была на французском. Вероятно, актриса выбрала именно этот язык для того, чтобы заставить поклонников еще больше трепетать в экстазе, ведь как известно, французский даже за рубежом считается языком любви.27 Ноя 2019 в 11:34 PSTВпрочем, подписчики и без этого пришли в невероятный восторг. Они буквально лишились дара речи, оставив в комментариях немногословные замечания. Впрочем, это не помешало им отметить красоту и сексуальность модели: "Очень красиво", "Невероятная красота", "Великолепна", "Очень горячо", "Потрясающе".