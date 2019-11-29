Друзья и поклонники актрисы Александры Назаровой, скончавшейся в конце августа, переживали за судьбу ее внучки. 11-летняя Саша была сиротой, а с уходом из жизни актрисы, которая была ее опекуном, осталась вообще без родственников. Благодаря Сергею Шойгу вскоре ее устроят в пансион Минобороны.

Друзья, коллеги и поклонники актрисы Александры Назаровой, скончавшейся в конце августа в возрасте 79 лет, переживали за судьбу ее внучки.11-летняя (по другим данным, 10-летняя) Саша, названная так в честь знаменитой бабушки, была сиротой, а с уходом из жизни актрисы осталась вообще без близких родственников.После смерти Александры Назаровой решался вопрос: кто будет воспитывать девочку? В результате опеку над ней взяли сестра второго мужа актрисы Александра Михайлова и ее племянница Надежда.При этом Саша проживает в двухкомнатной квартире, оставшейся ей от бабушки.Подруга Александры Назаровой Наталья Потапова рассказала изданию StarHit, что вскоре должен решиться вопрос о зачислении Саши в пансион при Министерстве обороны, куда попасть очень непросто.В этом личное содействие оказал министр обороны Сергей Шойгу после того, как к нему с соответствующей просьбой обратился актер Сергей Никоненко.Потапова добавила, что "это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка". "Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей", — отметила подруга актрисы Назаровой.Она добавила, что у девочки – переходный возраст, и "за ней нужен глаз да глаз", а в пансионе Сашенька будет воспитываться вместе со сверстницами.При этом, отметила Потапова, Саша не обязательно свяжет судьбу с военной профессией. В пансионе много разных направлений, а внучка Александры Назаровой, по ее словам, талантлива в рисовании. Подруга актрисы также высказала уверенность, что бабушка Саши одобрила бы такие перемены.В марте 2018 года Александра Назарова была в гостях программы "Судьба человека" и рассказала Борису Корчевникову о смерти сына и двух мужей, а также о том, почему от внучки отказалась родная мать.