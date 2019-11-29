Баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей, пролетели около 380 километров и поднялись на высоту 100 километров, заявил министр обороны Японии Таро Коно. Оба боеприпаса упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны островного государства, ни одно судно не пострадало.

Баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей, пролетели около 380 километров и поднялись на высоту 100 километров, заявил министр обороны Японии Таро Коно. Оба боеприпаса упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны островного государства, ни одно судно не пострадало, пишет агентство ТАСС.Несмотря на это, пуски баллистический ракет КНДР угрожают не только Японии, но и всему остальному миру, уверен премьер Синдзо Абэ перед заседанием Совета безопасности.Напомним, 28 ноября Северная Корея запустила сразу две баллистические ракеты. А 25 ноября провела артиллерийские стрельбы в Желтом море.