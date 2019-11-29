Автор YouTube-канала Satyr Илья Шабельников снял пародию на телеведущую. Ксения Собчак восхитилась игрой и задумкой блогера.

Автор YouTube-канала Satyr ИльяШабельников снял пародию на телеведущую. Ксения Собчак восхитилась игрой изадумкой блогера.Шабельниковвпервые спародировал женщину. В ролике он высмеял журналистку и ее шоу"Осторожно, Собчак!"."Первая полноценная женскаяпародия на нашем канале. Кто захейтит, а кто даст нам свой респект", – написал Илья на своейстранице в "Инстаграме". В видео блогер в образе теледивыприходит домой к обычному школьнику, чтобы узнать, какую музыку слушает юноепоколение и какими мемами интересуется. В квартиру она заходитв молодежной панамке с магнитофоном в руке и читает рэп.В ходебеседы Ксения Собчак спрашивает, чье шоу подростку нравится больше —ее или Юрия Дудя. Также она интересуется, кого бы он выбрализ рэперов – Oxxxymiron или Славу КПСС.28 Ноя 2019 в 11:01 PSTМатериал дополняется