Автор YouTube-канала Satyr Илья
Шабельников снял пародию на телеведущую. Ксения Собчак восхитилась игрой и
задумкой блогера.
Автор YouTube-канала Satyr Илья
Шабельников снял пародию на телеведущую. Ксения Собчак восхитилась игрой и
задумкой блогера.
Шабельников
впервые спародировал женщину. В ролике он высмеял журналистку и ее шоу
"Осторожно, Собчак!".
"Первая полноценная женская
пародия на нашем канале. Кто захейтит, а кто даст нам свой респект", – написал Илья на своей
странице в "Инстаграме". В видео блогер в образе теледивы
приходит домой к обычному школьнику, чтобы узнать, какую музыку слушает юное
поколение и какими мемами интересуется. В квартиру она заходит
в молодежной панамке с магнитофоном в руке и читает рэп.
В ходе
беседы Ксения Собчак спрашивает, чье шоу подростку нравится больше —
ее или Юрия Дудя. Также она интересуется, кого бы он выбрал
из рэперов – Oxxxymiron или Славу КПСС.
28 Ноя 2019 в 11:01 PST
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